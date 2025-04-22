Забарный попал в команду недели в АПЛ по версии авторитетного статистического портала

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный попал в одиннадцатку лучших игроков 33-го тура в Английской Премьер-лиге по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

В минувшую субботу, 19-го апреля, "Борнмут" сыграл в нулевую ничью на выезде с "Кристал Пэлас", а Забарный помог "вишням" сохранить ворота "сухими", получив оценку 7,57 за свою игру. В той встрече Илья выполнил два перехвата, два отбора и шесть выносов мяча. Также украинский центрбек отдал 90 из 95 точных передач в матче.

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Напомним, что в этом сезоне 22-летний Илья Забарный провел 31 матч в чемпионате Англии в составе "Борнмута", но он не отметился еще ни одним голевым действием. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.