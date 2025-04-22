Не Трабзонспор. Турецкий клуб вернулся к кандидатуре Зинченко

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко может летом перейти в турецкий "Галатасарай".

По информации инсайдера Кагана Дурсуна, главный тренер стамбульского клуба Окан Бурук изъявляет большое желание в трансфере 28-летнего футболиста, которого он рассматривает в качестве одного из усиления состава в преддверии потенциального попадания в Лигу чемпионов.

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Ранее об интересе к Зинченко со стороны "Галатасарая" сообщалось в начале года.

В нынешнем сезоне Александр провел 20 матчей на клубном уровне, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Контракт украинца с "Арсеналом" рассчитан до лета 2026 года.