Не Трабзонспор. Турецкий клуб вернулся к кандидатуре Зинченко
Речь идет о действующем чемпионе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко может летом перейти в турецкий "Галатасарай".
По информации инсайдера Кагана Дурсуна, главный тренер стамбульского клуба Окан Бурук изъявляет большое желание в трансфере 28-летнего футболиста, которого он рассматривает в качестве одного из усиления состава в преддверии потенциального попадания в Лигу чемпионов.
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Ранее об интересе к Зинченко со стороны "Галатасарая" сообщалось в начале года.
В нынешнем сезоне Александр провел 20 матчей на клубном уровне, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Контракт украинца с "Арсеналом" рассчитан до лета 2026 года.
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