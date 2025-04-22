Палкин: Результатов пробы Б Мудрика до сих пор нет

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал длительное отсутствие информации о результатах пробы Б у Михаила Мудрика и рассказал о том, как дело с допингом влияет на "горняков".

"Я разговаривал с Мудриком много раз о ситуации с допингом. Он просто не представляет, как это произошло. Адвокаты Мудрика организовали ему проверку на детекторе лжи, и он ее прошел. Результат проверки будет приобщен к делу его защиты как доказательство в том, что он не делал ничего плохого. Мудрик убежден в том, что он не виноват в положительном тесте. Надо понять как это произошло, и кто это сделал. Его юристы над этим работают".

"Результатов пробы Б нет. Никто не знает, что произошло. Я желаю Мудрику всего наилучшего. Он профессионал высочайшего уровня, и просто хороший человек. Он должен быть защищенным. "Шахтер" тоже заинтересован в этом деле. В соглашении о трансфере Мудрика в "Челси" были прописаны бонусы, связанные с его выступлениями. Если он не играет, это проблематично для нас, поскольку мы можем потенциально потерять около 30 миллионов евро. "Шахтер", "Челси" и Мудрик — мы все в одной лодке. Мы все его поддерживаем, и надеемся, что ему скоро разрешат играть в футбол", — сказал Палкин в комментарии для издания GiveMeSport.

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Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, из-за чего его отстранили от футбола на неопределенный срок, пока не будет раскрыт результат пробы Б.