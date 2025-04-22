Руслан Малиновский посетил благотворительное мероприятие накануне Пасхи для украинских детей в Италии
Прекрасный поступок
Фото з відкритих джерел
Полузащитник "Дженоа" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский встретился с украинскими детьми в Генуе.
Благотворительное мероприятие накануне праздника Пасхи организовало местное сообщество Associazione Pokrova, которое регулярно занимается детьми, а также масштабной поддержкой пострадавших от войны и Вооруженных сил Украины.
В соцсетях говорится о том, что супруги Малиновские подготовили для малышей много приятных подарков, а сам Руслан провел целый день с ними, общаясь и отвечая на их разнообразные вопросы.
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Напомним, что 31-летний Руслан Малиновский выступает за "Дженоа" с августа 2023 года. За это время украинец провел 40 матчей за клуб, в которых ему удалось отличиться 4 голами и 5 результативными передачами.
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