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Два клуба АПЛ следят за Довбиком, - СМИ

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Но он не единственный в списке на потенциальное усиление

Два клуба АПЛ следят за Довбиком, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два клуба АПЛ проявляют интерес к украинскому форварду "Ромы" Артему Довбику.

Как сообщает asromalive.it, на 27-летнего украинца положили глаз Астон Вилла" и "Ньюкасл", которые ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

Впрочем, также отмечается, что Артем не единственный в списке на усиление атаки для обоих английских клубов. К примеру, и "Вилла" и "Ньюкасл" следят также за Мойзе Кином из "Фирентины", поэтому говорить о какой-то конкретике в отношении Довбика пока рано.

Напомним, что в текущем сезоне Артем сыграл за "Рому" 42 матча, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2029 года. Трансферная стоимость украинца, по данным Transfermarkt, составляет 30 млн евро.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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