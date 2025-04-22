Два клуба АПЛ следят за Довбиком, - СМИ
Но он не единственный в списке на потенциальное усиление
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Два клуба АПЛ проявляют интерес к украинскому форварду "
Как сообщает asromalive.it, на 27-летнего украинца положили глаз Астон Вилла" и "Ньюкасл", которые ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.
Впрочем, также отмечается, что Артем не единственный в списке на усиление атаки для обоих английских клубов. К примеру, и "Вилла" и "Ньюкасл" следят также за Мойзе Кином из "Фирентины", поэтому говорить о какой-то конкретике в отношении Довбика пока рано.
Напомним, что в текущем сезоне Артем сыграл за "Рому" 42 матча, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.
Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2029 года. Трансферная стоимость украинца, по данным Transfermarkt, составляет 30 млн евро.
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