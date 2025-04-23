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"Как Динамо или Шахтер". Украинский форвард объяснил, почему сменил Англию на Хорватию

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Назарий Русин играет в "Хайдуке" на правах аренды

"Как Динамо или Шахтер". Украинский форвард объяснил, почему сменил Англию на Хорватию

Фото: Хайдук

Новина українською

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин рассказал, почему решил покинуть "Сандерленд" и продолжить карьеру в Хорватии.

- А как произошел ваш переход в "Хайдук"?

- Поскольку тренерский штаб "Сандерленда" на меня не рассчитывал, я еще с ноября начал общаться со своим агентом Вадимом Шаблием по поводу того, чтобы либо перейти куда-то полноценно, либо в аренду. Хотел играть в футбол.

Вариант с Хайдуком появился в декабре, но все как-то затянулось. Потом уже в январе у меня спросили: "Готов перейти в Хайдук?" Ответил: "Да, я хочу уйти".

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- Почему остановились на этом варианте?

- Это большая команда в Хорватии. Я даже не представлял, насколько. Как "Динамо" или "Шахтер" в Украине. Люди здесь очень любят этот клуб. Команда борется за чемпионство. Еще и тренер - Гаттузо. Почему нет?, - сказал Русин.

Напомним, Русин проводит нынешний сезон в "Хайдуке" на правах аренды, однако его права принадлежат английскому "Сандерленду".

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Хайдук (Сплит) Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
23.04.2025 в 10:14
З огляду на виступи Назарія у Хайдуку Шаблію скоро знову треба буде шукати для нього варіанти в інших країнах, схожі на "Динамо" або "Шахтар". Тільки цього разу вже можуть бути не Англія/Хорватія, а Кіпр/Казахстан
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Комментарии 1
Don_Benito (Буча)
23.04.2025 в 10:14
З огляду на виступи Назарія у Хайдуку Шаблію скоро знову треба буде шукати для нього варіанти в інших країнах, схожі на "Динамо" або "Шахтар". Тільки цього разу вже можуть бути не Англія/Хорватія, а Кіпр/Казахстан
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