"Как Динамо или Шахтер". Украинский форвард объяснил, почему сменил Англию на Хорватию

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин рассказал, почему решил покинуть "Сандерленд" и продолжить карьеру в Хорватии.

- А как произошел ваш переход в "Хайдук"?

- Поскольку тренерский штаб "Сандерленда" на меня не рассчитывал, я еще с ноября начал общаться со своим агентом Вадимом Шаблием по поводу того, чтобы либо перейти куда-то полноценно, либо в аренду. Хотел играть в футбол.

Вариант с Хайдуком появился в декабре, но все как-то затянулось. Потом уже в январе у меня спросили: "Готов перейти в Хайдук?" Ответил: "Да, я хочу уйти".

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- Почему остановились на этом варианте?

- Это большая команда в Хорватии. Я даже не представлял, насколько. Как "Динамо" или "Шахтер" в Украине. Люди здесь очень любят этот клуб. Команда борется за чемпионство. Еще и тренер - Гаттузо. Почему нет?, - сказал Русин.

Напомним, Русин проводит нынешний сезон в "Хайдуке" на правах аренды, однако его права принадлежат английскому "Сандерленду".