Лунин или Куртуа? Известно, какому голкиперу Анчелотти доверится в финале кубка

Голкипер "Реала" Андрей Лунин не выйдет на поле с первых минут в финале Кубка Испании против "Барселоны", пишет Defensacentral.

Отмечается, что первоначальный план наставника "сливочных" Карло Анчелотти состоял в том, чтобы выпустить именно украинца на этот матч, но его травма в последние недели изменила видение тренерского штаба клуба.

Кроме того, вылет из Лиги чемпионов от "Арсенала" и неразбериха в "Реале" относительно дальнейших планов отбили желание у итальянского специалиста экспериментировать с составом.

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Учитывая эту ситуацию, Анчелотти уже сообщил Лунину о своем решении довериться в Класико Куртуа.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин принял участие во всех матчах "Реала" в Кубке Испании. В пяти матчах турнира Андрей пропустил восемь голов.