Сидорчук помог Вестерло одержать победу в драматичном поединке

"Вестерло" с трудом обыграл "Мелехен" в выездном матче 5-го тура группы плей-офф чемпионата Бельгии за выход в Лигу конференций.

Первый тайм закончился со счетом 1:1 - за эти 45 минут хозяева заработали удаление и не реализовали пенальти. Гости, в свою очередь, довели дело до победного конца во второй половине встречи.

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

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Чемпионат Бельгии. Группа за выход в Лигу конференций

5-й тур. 22 апреля

"Мехелен" – "Вестерло" 2:3

Голы: Вушкович (автогол), 30, Сторм, 71 – Фриган, 28, Сакамото, 64, ван ден Кейбус, 77

Удаление: Лаубербах, 41 ("Мехелен")

Нереализованный пенальти: Хайреманс, 25 ("Мехелен")