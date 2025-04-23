Сидорчук помог Вестерло одержать победу в драматичном поединке
Помог подарок от соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вестерло" с трудом обыграл "Мелехен" в выездном матче 5-го тура группы плей-офф чемпионата Бельгии за выход в Лигу конференций.
Первый тайм закончился со счетом 1:1 - за эти 45 минут хозяева заработали удаление и не реализовали пенальти. Гости, в свою очередь, довели дело до победного конца во второй половине встречи.
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук провел на поле 65 минут, после чего был заменен.
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Чемпионат Бельгии. Группа за выход в Лигу конференций
5-й тур. 22 апреля
"Мехелен" – "Вестерло" 2:3
Голы: Вушкович (автогол), 30, Сторм, 71 – Фриган, 28, Сакамото, 64, ван ден Кейбус, 77
Удаление: Лаубербах, 41 ("Мехелен")
Нереализованный пенальти: Хайреманс, 25 ("Мехелен")
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