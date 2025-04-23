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"Ко всем относится одинаково". Русин рассказал о работе под руководством Гаттузо

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Назарий отметил, что тренер не ставит себя выше игроков

"Ко всем относится одинаково". Русин рассказал о работе под руководством Гаттузо

Фото: ФК Хайдук

Новина українською

Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин, который сейчас выступает на правах аренды за "Хайдук", поделился впечатлениями от работы под руководством легендарного итальянца Дженнаро Гаттузо.

- Все хорошо. Сейчас начал играть. Впечатления от новой команды положительные, ведь она борется за чемпионство. Здесь очень классные фанаты, но специфические. Клуб уже 20 лет не выигрывал национальное первенство, и все этого очень хотят и ждут. Дай Бог, удастся подарить городу праздник. Думаю, здесь будет невероятная атмосфера.

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- Как у вас складываются отношения с главным тренером Дженнаро Гаттузо?

- Мне кажется, что сейчас он такой же тренер, каким в прошлом был игроком - много страсти к игрокам и футболу. Как человек, если честно, очень классный. Ко всем относится одинаково. С ним приятно работать, но трудно. У него сложные тренировки, и он требователен как к нам, так и к самому себе. Это что-то новое для меня. Прикольно.

- Часто заслуженным в прошлом футболистам не удается стать классными тренерами. Говорил ли когда-то Гаттузо типа: "А вот я играл, я забивал..."?

- Нет. В этом плане он ни разу не ставил себя выше кого-то в команде, рассказывая, что выиграл чемпионат мира или еще что-то. Повторюсь, к каждому относится с респектом. Топ, - рассказал Русин в интервью изданию Украинский футбол.

Ранее Русин рассказал, почему решил продолжить карьеру в Хорватии.

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Дженнаро Гаттузо Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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