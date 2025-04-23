Русин: Когда поехал в Сандерленд знание английского языка было нулевое
Форвард рассказал о трудностях адаптации в Англии
Фото: Сандерленд
Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин, который сейчас выступает на правах аренды за "Хайдук", рассказал о непростой адаптации в Англии, проблемах с травмами и языковым барьером.
- Как вас принял в "Сандерленде" тогдашний главный тренер Тони Моубрей?
- Когда я приехал, то мы поговорили, и тренер сказал, что хотел меня и рассчитывает.
Он понимал, что я не прошел сборы и был вынужден знакомиться с командой уже по ходу чемпионата. Мы договорились постепенно вводить меня в состав. Тренер мне объяснил: "Не переживай, я тебе дам три-четыре игры почувствовать, чтобы ты не боялся сделать ошибку". Так я сначала сыграл 10 минут, потом 15, дальше 20. В один момент он сказал, что я выйду со старта.
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- Ожидания от вас в "Сандерленде" были значительно больше, согласитесь. Что помешало реализовать себя лучше?
- Не хочется защищать себя и искать оправдания. Считаю, немного помешало мне, что я присоединился к команде очень поздно и, соответственно, не прошел сборы и не имел времени на адаптацию. То есть сразу попал в замес, когда пришлось привыкать к новым реалиям уже по ходу чемпионата.
Плюс последний месяц перед трансфером я не играл и даже не тренировался в "Заре" из-за проблемы с пахами. Все это время восстанавливался.
- Вы еще и пропустили последние девять туров прошлого сезона из-за какой-то травмы. Что с вами произошло?
- У меня образовался тромб в икре. Я вообще впервые в жизни такое увидел. У меня вдруг начала болеть мышца, и с каждым днем все сильнее. Сделали обследование, и оказалось, что это тромб. Пил таблетки для разжижения крови. Пришлось на два месяца забыть о футболе.
- Вы поехали в Англию без знания языка?
- Знание языка было вообще нулевое. Когда ты находишься с командой 24/7 и не общаешься на английском, то это очень трудно. Я понимаю, что это моя проблема, а не команды или тренерского штаба. Мне нужно было знать язык. Ехал с мыслями, что выучу по ходу. В любом случае, думаю, что получил неоценимый опыт.
- Сколько времени понадобилось, чтобы привыкнуть?
- Думаю, месяцев семь-восемь. После этого периода стало лучше в плане языка и коммуникации, - пояснил Русин.
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