Есть ли Малиновский? Дженоа опубликовала заявку на матч с Лацио
Украинец оказался вне заявки своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Дженоа" обнародовала заявку на домашний матч против "Лацио" в рамках 33-го тура чемпионата Италии.
В заявке "грифонов" не оказалось украинца Руслана Малиновского.
Ранее была информация, что полузащитник сборной Украины получил сильный удар по ноге во время одной из тренировок, из-за чего пропустил поединок с "Вероной" (0:0). Сообщалось, что удар пришелся в область пластины, которую Руслану установили в ногу после тяжелой травмы, полученной в сентябре прошлого года.
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Матч "Дженоа" - "Лацио" состоится сегодня, 23 апреля. Начало поединка - в 19:30 по Киеву.
La lista dei convocati per #GenoaLazio ???? pic.twitter.com/TtKgitDqYG— Genoa CFC (@GenoaCFC) April 23, 2025
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