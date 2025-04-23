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Есть ли Малиновский? Дженоа опубликовала заявку на матч с Лацио

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Украинец оказался вне заявки своей команды

Есть ли Малиновский? Дженоа опубликовала заявку на матч с Лацио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Дженоа" обнародовала заявку на домашний матч против "Лацио" в рамках 33-го тура чемпионата Италии.

В заявке "грифонов" не оказалось украинца Руслана Малиновского.

Ранее была информация, что полузащитник сборной Украины получил сильный удар по ноге во время одной из тренировок, из-за чего пропустил поединок с "Вероной" (0:0). Сообщалось, что удар пришелся в область пластины, которую Руслану установили в ногу после тяжелой травмы, полученной в сентябре прошлого года.

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Матч "Дженоа" - "Лацио" состоится сегодня, 23 апреля. Начало поединка - в 19:30 по Киеву.

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Источник:
ФК Дженоа
Опубликовал: Алина Ерофеева
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