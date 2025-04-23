Русин: Перед переходом в Сандерленд подписал документы, что не имею финансовых претензий к Заре

Бывший нападающий "Зари" Назарий Русин вспомнил и рассказал, как происходил его трансфер из луганского клуба в "Сандерленд" осенью 2023 года.

- От этого клуба был конкретный интерес, и они заплатили те деньги, которые хотел президент "Зари" Евгений Геллер. Я также хотел попробовать себя в Англии.

Читайте также Русин: Когда поехал в Сандерленд знание английского языка было нулевое

- Действительно ли "Заря" так и не выплатила вам премию за третье место и последнюю зарплату?

- Да. Мой переход в "Сандерленд" состоялся в последний день трансферного окна. Все проходило в спешке, и я подписал документы, что не имею никаких финансовых претензий к "Заре".

Премиальные за третье место не были прописаны в контракте. Хотя пацанам их потом выплатили. Я не получил ничего. Считаю, что это вопрос солидности. Провел два хороших периода в "Заре" при Викторе Скрипнике и ван Леувене, и клуб заработал на мне приличные, как для себя, средства. Могли бы поблагодарить, выплатив мне деньги, которые я заслужил. Ну, уж как есть, - отметил Русин.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего в составе "Сандерленда" Русин сыграл 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.