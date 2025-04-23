Капитан Арсенала: Мне кажется, Зинченко мог бы стать тренером
Попал в тройку фаворитов
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Капитан и полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор ответил на вопрос, кто из команды, по его мнению, мог бы стать отличным тренером в будущем. В список вошел и украинский одноклубник норвежца Александр Зинченко.
"Очевидный выбор – Жоржиньо. Я считаю, что это его сфера. У него много опыта, он умный парень и тактически силен в видении игры и тому подобное.
Я также думаю, что Юрриен Тимбер может стать. Не знаю, интересует ли его это вообще. Кроме того, у него много опыта, который он получил в играх в том числе за «Аякс», и он умный парень.
Кроме этих двоих, может, Алекс Зинченко? Мне кажется, он мог бы стать тренером", – считает Эдегор.
Сегодня, 23 апреля, "Арсенал" в рамках 34-го тура АПЛ примет "Кристал Пэлас".
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