Наставник Трабзонспора провел серьезный разговор с форвардом сборной Украины

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке провел встречу с украинским нападающим Даниилом Сиканом для обсуждения текущей ситуации.

Решение специалиста не давать игровое время 24-летнему футболисту в последних трех матчах вызвало споры среди болельщиков турецкого клуба.

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По информации издания Gunebakis, в личном разговоре с Сиканом Текке назвал свое решение исключительно техническим. Его основная причина - несовместимость Даниила с форматом игры "Трабзонспора" и затянувшийся процесс адаптации.

Отмечается, что со временем Сикан будет чаще появляться на поле, а в самом стане "сине-бордовых" возлагают большие надежды на украинца в следующем сезоне.

С момента своего перехода в "Трабзонспор" из "Шахтера" Сикан провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.