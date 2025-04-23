Наставник Трабзонспора провел серьезный разговор с форвардом сборной Украины
О конфликте речи не идет
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке провел встречу с украинским нападающим Даниилом Сиканом для обсуждения текущей ситуации.
Решение специалиста не давать игровое время 24-летнему футболисту в последних трех матчах вызвало споры среди болельщиков турецкого клуба.
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По информации издания Gunebakis, в личном разговоре с Сиканом Текке назвал свое решение исключительно техническим. Его основная причина - несовместимость Даниила с форматом игры "Трабзонспора" и затянувшийся процесс адаптации.
Отмечается, что со временем Сикан будет чаще появляться на поле, а в самом стане "сине-бордовых" возлагают большие надежды на украинца в следующем сезоне.
С момента своего перехода в "Трабзонспор" из "Шахтера" Сикан провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.
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