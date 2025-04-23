Хайдук Сплит, в котором играет Назарий Русин, примет 6-е место Чемпионата. Вышел ли украинец в старте?

"Хайдук Сплит" в рамках Чемпионата Хорватии, сыграет с "Истрой 1961".

Украинский нападающий Назарий Русин вышел в стартовом составе.

Заметим, что это шестой матч чемпионата, в котором нападающий вышел в стартовом составе. За хорватский клуб украинец отметился голевой передачей в матче против "Локомотивы" 2 февраля.

Ещё в пяти матчах нападающий выходил со скамейки запасных.

Русин играет за "Хайдук" на правах аренды из "Сандерленда" до конца сезона.

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До матча "Хайдук Сплит" занимает второе место в чемпионате Хорватии, имея равное количество с лидером "Риекой" - по 56. "Истра 1961" - шестая с 38-ю баллами.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.