"Не общались после этого инцидента", - Русин рассказал о конфликте с Цыганыком

Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин, который сейчас выступает на правах аренды за "Хайдук", рассказал о своем заочном конфликте с украинским журналистом и блогером Игорем Цыганыком.

– Недавно у вас произошел заочный конфликт в СМИ с журналистом Игорем Цыгаником, после того, как он заявил, что вы могли не заиграть в Сандерленде по политическим причинам. Кажется, он действительно хотел поддержать вас таким образом.

– Я понимаю, что он хотел меня защитить. Однако… Вы сами понимаете, что я на контракте в "Сандерленде". Да и могу только повторить, что мне не было плохого отношения. Там, наоборот, все поддерживают Украину.

Благодарен Цыганику. Мы знакомы уже несколько лет. Я тоже, возможно, немного неправильно и резко высказался. Не общались после этого инцидента, но у нас с ним все будет хорошо.