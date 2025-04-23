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"Не общались после этого инцидента", - Русин рассказал о конфликте с Цыганыком

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"Не общались после этого инцидента", - Русин рассказал о конфликте с Цыганыком

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Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин, который сейчас выступает на правах аренды за "Хайдук", рассказал о своем заочном конфликте с украинским журналистом и блогером Игорем Цыганыком.

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– Недавно у вас произошел заочный конфликт в СМИ с журналистом Игорем Цыгаником, после того, как он заявил, что вы могли не заиграть в Сандерленде по политическим причинам. Кажется, он действительно хотел поддержать вас таким образом.

– Я понимаю, что он хотел меня защитить. Однако… Вы сами понимаете, что я на контракте в "Сандерленде". Да и могу только повторить, что мне не было плохого отношения. Там, наоборот, все поддерживают Украину.

Благодарен Цыганику. Мы знакомы уже несколько лет. Я тоже, возможно, немного неправильно и резко высказался. Не общались после этого инцидента, но у нас с ним все будет хорошо.

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Хайдук (Сплит) Игорь Цыганык Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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