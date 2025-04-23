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Назарий Русин отыграл 70 минут за Хайдук. Какие оценки получил украинец?

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Назарий Русин отыграл 70 минут за Хайдук. Какие оценки получил украинец?

Фото: Хайдук

Новина українською

Украинский нападающий Назарий Русин сыграл в матче "Хайдук Сплита" против "Истры".

Футболист провёл на поле 70 минут. Сделал 29 касаний, выполнил 73% точных пасов и дважды ударил мимо ворот. Выиграл 5 единоборств на поле из 9 и 50% дуэлей в воздухе. Также на нападающем четырежды сфолили соперники.

10 раз футболист был причастен к потере мяча своей командой.

Оценка от SofaScore – 6,7 баллов.

Назарий Русин отыграл 70 минут за Хайдук. Какие оценки получил украинец? - изображение 1
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Матч "Хайдук Сплит" - "Истра" закончился со счётом 0:1. Единственный гол забил Розич на 35-й минуте.

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Владислав Прийменко
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