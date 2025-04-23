Лунин вернулся. Реал объявил стартовый состав на матч с Хетафе
Но вернулся в запас
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 апреля, в матче 33-го тура
Матч начнется в 22:30 и "Реал" уже объявил стартовый состав на поединок.
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Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин восстановился после травмы и вернулся в заявку своей команды, но остался в запасе. В старте ожидаемо выйдет Тибо Куртуа.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Хетафе" - "Реал".
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2025
???? @Getafecf
???? @Unicaja pic.twitter.com/O46IESocjw
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