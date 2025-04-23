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Лунин вернулся. Реал объявил стартовый состав на матч с Хетафе

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Но вернулся в запас

Лунин вернулся. Реал объявил стартовый состав на матч с Хетафе

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 апреля, в матче 33-го тура Ла Лиги "Реал" на выезде сыграет с "Хетафе".

Матч начнется в 22:30 и "Реал" уже объявил стартовый состав на поединок.

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Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин восстановился после травмы и вернулся в заявку своей команды, но остался в запасе. В старте ожидаемо выйдет Тибо Куртуа.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Хетафе" - "Реал".

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Реал (Мадрид) Хетафе Андрей Лунин
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