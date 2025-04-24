Воспитанник Динамо подписал контракт с немецким клубом
Юный украинец делает важный шаг в своей карьере
Фото: Instagram
Защитник сборной Украины U-16 Тимофей Солодаренко подписал полноценный контракт с немецким "Вердером".
15-летний Тимофей является воспитанником Академии киевского "Динамо". В 2022 году он присоединился к юношеской команде бременцев, где зарекомендовал себя одним из самых перспективных молодых футболистов в структуре команды.
"Я горжусь тем, что подписал контракт с "Вердером". Огромное спасибо моим родителям за их любовь и поддержку, а также моим агентам за доверие и отличную работу. Это только начало", – написал Тимофей в своем Instagram.
В составе сборной Украины U-16 Солодаренко принял участие в Турнир четырех наций в Румынии, где провел два матча и забил один гол в ворота хозяев соревнований (4:2).
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