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Воспитанник Динамо подписал контракт с немецким клубом

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Юный украинец делает важный шаг в своей карьере

Воспитанник Динамо подписал контракт с немецким клубом

Фото: Instagram

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Защитник сборной Украины U-16 Тимофей Солодаренко подписал полноценный контракт с немецким "Вердером".

15-летний Тимофей является воспитанником Академии киевского "Динамо". В 2022 году он присоединился к юношеской команде бременцев, где зарекомендовал себя одним из самых перспективных молодых футболистов в структуре команды.

"Я горжусь тем, что подписал контракт с "Вердером". Огромное спасибо моим родителям за их любовь и поддержку, а также моим агентам за доверие и отличную работу. Это только начало", – написал Тимофей в своем Instagram.

В составе сборной Украины U-16 Солодаренко принял участие в Турнир четырех наций в Румынии, где провел два матча и забил один гол в ворота хозяев соревнований (4:2).

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Вердер (Бремен)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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