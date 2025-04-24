  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Связано с Довбиком. Раньери может сделать новый тактический ход в Роме

В тренде

Связано с Довбиком. Раньери может сделать новый тактический ход в Роме

Наши за границей
Обновлено

Интересно будет взглянуть на этот эксперимент

Связано с Довбиком. Раньери может сделать новый тактический ход в Роме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери планирует внести некоторые изменения в состав своей команды на матч с "Интером".

Как сообщает RomaPress со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, есть вероятность, что 73-летний специалист одновременно выпустит в стартовой 11-ке дуэт Артема Довбика и Элдора Шомуродова.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В общей сложности украинский и узбекский нападающие сыграли вместе 194 минуты в нынешнем сезоне в играх против "Эмполи", "Монцы", "Болоньи", "Удинезе", "Наполи", "Лечче", "Ювентуса", "Лацио" и "Вероны". Во всех этих поединках "волки" либо сохраняли победу, либо совершали камбэк.

Также по данным источника, в основу римлян вернется и хавбек Девайн Ренш.

Напомним, перенесенная встреча 34-го тура Серии А между "Интером" и "Ромой" состоится 27 апреля, на "Сан-Сиро".

По теме
yellow-arrow
Воспитанник Динамо подписал контракт с немецким клубом
yellow-arrow
Погоня за Барсой. Хетафе - Реал. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Дерби и Зинченко. Арсенал - Кристал Пэлас. Текстовая трансляция матча АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RomaPress
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости