Связано с Довбиком. Раньери может сделать новый тактический ход в Роме

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери планирует внести некоторые изменения в состав своей команды на матч с "Интером".

Как сообщает RomaPress со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, есть вероятность, что 73-летний специалист одновременно выпустит в стартовой 11-ке дуэт Артема Довбика и Элдора Шомуродова.

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В общей сложности украинский и узбекский нападающие сыграли вместе 194 минуты в нынешнем сезоне в играх против "Эмполи", "Монцы", "Болоньи", "Удинезе", "Наполи", "Лечче", "Ювентуса", "Лацио" и "Вероны". Во всех этих поединках "волки" либо сохраняли победу, либо совершали камбэк.

Также по данным источника, в основу римлян вернется и хавбек Девайн Ренш.

Напомним, перенесенная встреча 34-го тура Серии А между "Интером" и "Ромой" состоится 27 апреля, на "Сан-Сиро".