Продать. Журналисты ESPN дали прогноз на будущее Зинченко в Арсенале
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Getty Images/Global Images Ukraine
Журналисты издания ESPN Марк Огден и Габриэлле Маркотти считают, что наилучшим решением для лондонского "Арсенала" в отношении будущего украинского хавбека Александра Зинченко будет его продажа в летнее трансферное окно.
Огден: Надо продать его этим летом, он хочет играть. Думаю, за него можно выручить 10 миллионов фунтов.
Маркотти: Я согласен с тем, что его нужно продавать. Я не уверен, что можно получить за него столько, но очевидно, что он не входит в планы Артеты.
Напомним, что Зинченко защищает цвета "Арсенала" с 2022 года. Контракт украинца с "канонирами" рассчитан до середины 2026 года.
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