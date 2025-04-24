Продать. Журналисты ESPN дали прогноз на будущее Зинченко в Арсенале

Журналисты издания ESPN Марк Огден и Габриэлле Маркотти считают, что наилучшим решением для лондонского "Арсенала" в отношении будущего украинского хавбека Александра Зинченко будет его продажа в летнее трансферное окно.

Огден: Надо продать его этим летом, он хочет играть. Думаю, за него можно выручить 10 миллионов фунтов. Маркотти: Я согласен с тем, что его нужно продавать. Я не уверен, что можно получить за него столько, но очевидно, что он не входит в планы Артеты.

Напомним, что Зинченко защищает цвета "Арсенала" с 2022 года. Контракт украинца с "канонирами" рассчитан до середины 2026 года.