Трабзонспор - Гёзтепе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Турции

"Трабзонспор", за который выступает три украинских футболиста в лице Александра Зубкова, Данила Сикана и Арсения Батагова, поспорит с "Гёзтепе" за право стать вторым финалистом Кубка Турции. В решающей встрече одну из этих команд уже ждет действующий чемпион страны "Галатасарай".



Поединок между "Трабзонспором" и "Гёзтепе" состоится в Трабзоне, на стадионе "Папара Парк". Начало - в 20:30 по киевскому времени.

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Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 4.



