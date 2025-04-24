Трабзонспор - Гёзтепе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Турции
Трабзонспор - Гёзтепе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.04.25 ⋊ Суперлига Турции на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Трабзонспор", за который выступает три украинских футболиста в лице Александра Зубкова, Данила Сикана и Арсения Батагова, поспорит с "Гёзтепе" за право стать вторым финалистом Кубка Турции. В решающей встрече одну из этих команд уже ждет действующий чемпион страны "Галатасарай".
Поединок между "Трабзонспором" и "Гёзтепе" состоится в Трабзоне, на стадионе "Папара Парк". Начало - в 20:30 по киевскому времени.
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Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 4.
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