Официально: Украинец в Англии возвращается после травмы
Макси возвращается после травмы
REUTERS/Jason Cairnduff
Наставник "Плимута" Мирон Муслич заявил о том, что украинский центрбек команды Максим Таловеров восстановился от травмы и попадет в заявку на предстоящий матч команды с "Престоном".
"Максим Таловеров сообщил, что полностью здоров. Он будет в составе на матч с "Плимутом", - рассказал Муслич.
Напомним, что матч "Престон" – "Плимут" состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 17:00.
Таловеров перешел в "Плимут" этой зимой и сыграл за команду 11 матчей, в которых забил 2 гола.
Сам "Плимут" продолжает свою борьбу за выживание в Чемпионешипе. Команда находится на последнем месте в таблице, имея в активе 43 очка.
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