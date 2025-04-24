Официально: Украинец в Англии возвращается после травмы

Наставник "Плимута" Мирон Муслич заявил о том, что украинский центрбек команды Максим Таловеров восстановился от травмы и попадет в заявку на предстоящий матч команды с "Престоном".

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"Максим Таловеров сообщил, что полностью здоров. Он будет в составе на матч с "Плимутом", - рассказал Муслич.

Напомним, что матч "Престон" – "Плимут" состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 17:00.

Таловеров перешел в "Плимут" этой зимой и сыграл за команду 11 матчей, в которых забил 2 гола.

Сам "Плимут" продолжает свою борьбу за выживание в Чемпионешипе. Команда находится на последнем месте в таблице, имея в активе 43 очка.