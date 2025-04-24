Переговоры ведутся. Украинец может сменить клуб в Польше
Максим Хлань летом может покинуть Лехию
Фото: Getty Images
Украинский вингер "Лехии" Максим Хлань может сменить клуб в Польше. Об этом пишет местный журналист Дамиан Домитш.
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По информации источника, украинцем активно интересуется "Ягеллония", которая может подписать украинца бесплатно, так как его контракт с "Лехией" заканчивается этим летом.
В то же время отмечается, что и "Лехия" ведет переговоры с Хланем по продлению контракта.
Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Хлань провел 25 матчей на клубном уровне, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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