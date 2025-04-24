Украинец продлил контракт с клубом Бундеслиги
Александр Ткаченко играет за Вердер U-17
фото из соцсетей
17-летний украинский полузащитник Александр Ткаченко, который выступает за команду "Вердера" U-17, подписал новый контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года и ожидается, что со следующего сезона он уже будет играть за U-19.
Напомним, что хавбек присоединился к структуре Вердера в 2023-м.
В нынешнем сезоне Ткаченко провел 19 матчей за юношескую команду "бременцев" и отличился 4 забитыми голами.
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