Украинец продлил контракт с клубом Бундеслиги

17-летний украинский полузащитник Александр Ткаченко, который выступает за команду "Вердера" U-17, подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года и ожидается, что со следующего сезона он уже будет играть за U-19.

Напомним, что хавбек присоединился к структуре Вердера в 2023-м.

В нынешнем сезоне Ткаченко провел 19 матчей за юношескую команду "бременцев" и отличился 4 забитыми голами.