Шахтер не получит бонусы за переход Мудрика в Челси
Все из-за допингового скандала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский журналист Бен Джейкобс поделился информацией относительно финансовых условий трансфера украинского вингера Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси" на фоне допингового скандала с участием футболиста.
Как известно, Мудрик перешел в "Челси" за 70 млн евро. Также в контракте прописаны 30 млн в виде возможных бонусов.
Джейкобс заявил, ссылаясь на недавнюю информацию гендира "горянков" Сергея Палкина, что 25 млн из этих 70 млн за Мудрика, было инвестировано владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым в гуманитарные цели, связанные с войной в Украине.
А вот что касается бонусов, то в свете допингового скандала, если Мудрик будет дисквалифицирован, то "Шахтер" их не получит.
Напомним, что до проваленной допинг-пробы в сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
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