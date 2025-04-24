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Шахтер не получит бонусы за переход Мудрика в Челси

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Шахтер не получит бонусы за переход Мудрика в Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный британский журналист Бен Джейкобс поделился информацией относительно финансовых условий трансфера украинского вингера Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси" на фоне допингового скандала с участием футболиста.

Как известно, Мудрик перешел в "Челси" за 70 млн евро. Также в контракте прописаны 30 млн в виде возможных бонусов.

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Джейкобс заявил, ссылаясь на недавнюю информацию гендира "горянков" Сергея Палкина, что 25 млн из этих 70 млн за Мудрика, было инвестировано владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым в гуманитарные цели, связанные с войной в Украине.

А вот что касается бонусов, то в свете допингового скандала, если Мудрик будет дисквалифицирован, то "Шахтер" их не получит.

Напомним, что до проваленной допинг-пробы в сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
24.04.2025 в 17:47
Хана Мише. Будет из собственного кармана доплачивать
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
24.04.2025 в 17:47
Хана Мише. Будет из собственного кармана доплачивать
Ответить
0
0

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