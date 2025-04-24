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Жирона в чемпионате сыграет с Леганесом. Известно, выйдет ли на матч Цыганков

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Украинец снова в старте

Жирона в чемпионате сыграет с Леганесом. Известно, выйдет ли на матч Цыганков

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 апреля, в матче 33-го тура Ла Лиги "Жирона" на выезде сыграет с "Леганесом".

Матч начнется в 20:00, и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе каталонцев выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Леганес" - "Жирона".

Жирона в чемпионате сыграет с Леганесом. Известно, выйдет ли на матч Цыганков - изображение 1
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