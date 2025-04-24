Жирона в чемпионате сыграет с Леганесом. Известно, выйдет ли на матч Цыганков
Украинец снова в старте
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 24 апреля, в матче 33-го тура
Матч начнется в 20:00, и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе каталонцев выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.
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