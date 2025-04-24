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Что хорошо, а что нужно подтянуть. Главный тренер Брентфорда рассказал о игре Ярмолюка

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Тренер подробно рассказал об игре украинца

Что хорошо, а что нужно подтянуть. Главный тренер Брентфорда рассказал о игре Ярмолюка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал выступления украинского полузащитника Егора Ярмолюка в нынешнем сезоне АПЛ.

"Думаю, Ярмолюк очень многое сделал для нас. В прошлом году он, кажется, участвовал в каждом матче. В этом сезоне он в некоторых матчах он сделал большой шаг вперед. Я очень доволен его выступлением, кажется, против "Ньюкасла" (4:2). Он сыграл, наверное, лучший матч за нас.

Я доволен как он двигается вперед. У него фантастическое мышление, поэтому он каждый день хорошо тренируется. Если ты хорошо тренируешься ежедневно и один из лучших на тренировках, то в конце концов ты пройдешь весь путь в основание и закрепишься там.

Считаю, что он очень динамичный игрок, хорошо играющий под прессингом, в поединках. Но также и технически хорошо подкован. Итак, сейчас когда ты молодой игрок, классика – это играть с правильным количеством касаний. Это не значит, что нужно играть в одно-два касания, потому что это не всегда правильно.

Иногда нужно больше касаний, чтобы сохранить мяч и выйти из сложной ситуации. Ему же следует уменьшать это количество, но еще больше задействовать свои сильные стороны. Но мне нравится его личность, он очень нравится мне как человек и игрок", – сказал Франк.

Напомним, что 21-летний Ярмолюк в нынешнем сезоне провел за "Брентфорд" 30 матчей (14 в старте) без результативных действий.

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Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк Томас Франк
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
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