Что хорошо, а что нужно подтянуть. Главный тренер Брентфорда рассказал о игре Ярмолюка

Главный тренер " Брентфорда " Томас Франк прокомментировал выступления украинского полузащитника Егора Ярмолюка в нынешнем сезоне АПЛ.

"Думаю, Ярмолюк очень многое сделал для нас. В прошлом году он, кажется, участвовал в каждом матче. В этом сезоне он в некоторых матчах он сделал большой шаг вперед. Я очень доволен его выступлением, кажется, против "Ньюкасла" (4:2). Он сыграл, наверное, лучший матч за нас.

Я доволен как он двигается вперед. У него фантастическое мышление, поэтому он каждый день хорошо тренируется. Если ты хорошо тренируешься ежедневно и один из лучших на тренировках, то в конце концов ты пройдешь весь путь в основание и закрепишься там.

Считаю, что он очень динамичный игрок, хорошо играющий под прессингом, в поединках. Но также и технически хорошо подкован. Итак, сейчас когда ты молодой игрок, классика – это играть с правильным количеством касаний. Это не значит, что нужно играть в одно-два касания, потому что это не всегда правильно.

Иногда нужно больше касаний, чтобы сохранить мяч и выйти из сложной ситуации. Ему же следует уменьшать это количество, но еще больше задействовать свои сильные стороны. Но мне нравится его личность, он очень нравится мне как человек и игрок", – сказал Франк.