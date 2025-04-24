Что хорошо, а что нужно подтянуть. Главный тренер Брентфорда рассказал о игре Ярмолюка
Тренер подробно рассказал об игре украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Думаю, Ярмолюк очень многое сделал для нас. В прошлом году он, кажется, участвовал в каждом матче. В этом сезоне он в некоторых матчах он сделал большой шаг вперед. Я очень доволен его выступлением, кажется, против "Ньюкасла" (4:2). Он сыграл, наверное, лучший матч за нас.
Я доволен как он двигается вперед. У него фантастическое мышление, поэтому он каждый день хорошо тренируется. Если ты хорошо тренируешься ежедневно и один из лучших на тренировках, то в конце концов ты пройдешь весь путь в основание и закрепишься там.
Считаю, что он очень динамичный игрок, хорошо играющий под прессингом, в поединках. Но также и технически хорошо подкован. Итак, сейчас когда ты молодой игрок, классика – это играть с правильным количеством касаний. Это не значит, что нужно играть в одно-два касания, потому что это не всегда правильно.
Иногда нужно больше касаний, чтобы сохранить мяч и выйти из сложной ситуации. Ему же следует уменьшать это количество, но еще больше задействовать свои сильные стороны. Но мне нравится его личность, он очень нравится мне как человек и игрок", – сказал Франк.
Напомним, что 21-летний Ярмолюк в нынешнем сезоне провел за "Брентфорд" 30 матчей (14 в старте) без результативных действий.
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