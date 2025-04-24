Русин не нужен ни Хайдуку, ни Сандерленду. На него есть претенденты в Украине
Назарий Русин летом может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Хайдук" не будет выкупать контракт украинского форварда Назария Русина, который сейчас играет за хорватскую команду на правах аренды из "Сандерленда".
Как сообщает "Футбол 24" хорватский клуб не готов удовлетворить финансовые требования "Сандерленда".
Впрочем, и "черные коты" на игрока не рассчитывают, и поэтому летом украинец будет выставлен на трансфер.
При этом, по данным источника, на игрока есть претенденты и в Украине, где на Русина претендуют "Металлист 1925" и ЛНЗ.
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Напомним, что за время пребывания в "Хайдуке" Назарий сыграл 11 матчей и отдал 1 ассист.
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Источник:football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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Manowar (Харьков)
24.04.2025 в 23:45
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