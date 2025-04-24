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Русин не нужен ни Хайдуку, ни Сандерленду. На него есть претенденты в Украине

Наши за границей
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Назарий Русин летом может сменить клуб

Русин не нужен ни Хайдуку, ни Сандерленду. На него есть претенденты в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Хайдук" не будет выкупать контракт украинского форварда Назария Русина, который сейчас играет за хорватскую команду на правах аренды из "Сандерленда".

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Как сообщает "Футбол 24" хорватский клуб не готов удовлетворить финансовые требования "Сандерленда".

Впрочем, и "черные коты" на игрока не рассчитывают, и поэтому летом украинец будет выставлен на трансфер.

При этом, по данным источника, на игрока есть претенденты и в Украине, где на Русина претендуют "Металлист 1925" и ЛНЗ.

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Напомним, что за время пребывания в "Хайдуке" Назарий сыграл 11 матчей и отдал 1 ассист.

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Хайдук (Сплит) Сандерленд Металлист 1925 (Харьков) Назарий Русин ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
24.04.2025 в 23:45
Тоже думал нормальный игрок. А оказался дерьмо собачье...
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Комментарии 2
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Manowar (Харьков)
24.04.2025 в 23:45
Тоже думал нормальный игрок. А оказался дерьмо собачье...
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Matachorros (Chicago)
24.04.2025 в 22:28
В этом вина только Русина, в Сандерленде он получил отличный шанс закрепится. Но чувак по ходу тоже наигрался и устал от футбола бедолага....он тупо никакой
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