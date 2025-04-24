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Коваленко выйдет в старте Эмполи на полуфинал Кубка Италии

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Коваленко выйдет в старте Эмполи на полуфинал Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 апреля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором "Болонья" примет "Эмполи". В первом матче "Болонья" разгромила соперника со счётом 3:0.

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Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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В стартовом составе "Эмполи" выйдет украинский хавбек Виктор Коваленко.

Напомним, что Коваленко присоединился к "Эмполи" зимой этого года и с того момента сыграл за команду 6 матчей без результативных действий.

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Болонья Виктор Коваленко Эмполи
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