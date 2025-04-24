Коваленко выйдет в старте Эмполи на полуфинал Кубка Италии
Правда, матч уже мало что решает
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 апреля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором "Болонья" примет "Эмполи". В первом матче "Болонья" разгромила соперника со счётом 3:0.
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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В стартовом составе "Эмполи" выйдет украинский хавбек Виктор Коваленко.
Напомним, что Коваленко присоединился к "Эмполи" зимой этого года и с того момента сыграл за команду 6 матчей без результативных действий.
STARTING XI | #BolognaEmpoli #CoppaItaliaFrecciarossa— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 24, 2025
Alle 21.00 allo #StadioDallAra la sfida contro il #Bologna: ecco la nostra formazione ⬇
EMPOLI: Seghetti; Sambia, Cacace, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Marianucci, Bacci, Konatè pic.twitter.com/XJWVUrWdf1
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