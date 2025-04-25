Защитник юношеской сборной Украины рассказал, как оказался в Вердере
15-летний украинец подписал полноценный контракт с немецкимм клубом
Фото: Instagram
Защитник сборной Украины U-16 Тимофей Солодаренко, который является воспитанником киевского "Динамо", прокомментировал подписание контракта с немецким "Вердером".
- Тимофей, расскажи, как ты подписал полноценный контракт с "Вердером"?
- Клуб предложил, я согласился. Ничего особенного - обычный рабочий процесс.
- Как ты попал в "Вердер", кто помог в этом?
- Когда мы были с "Динамо" на сборах в Кельне, появилась возможность поехать на просмотр в "Вердер". Это помог сделать друг нашей семьи. Я получил шанс проявить себя в академии клуба и рад, что смог это сделать. Попасть в такой клуб с большим именем - большая честь для меня.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Было сложно адаптироваться к новой стране и клубу?
- Да, сначала было очень сложно - и морально, и физически. Из-за ситуации в Украине было непросто покидать дом. Но со временем я привык, начал понимать и говорить по-немецки, влился в коллектив. Сейчас уже полностью адаптировался, общаюсь на немецком языке и комфортно чувствую себя в команде.
- Где живешь в Германии, клуб предоставляет жилье?
- Живем в Бремене, снимаем жилье самостоятельно, без участия клуба.
- С кем дружишь в команде?
- Имею хорошие отношения со всеми, но есть 2-3 ребята, с которыми общаюсь больше всего. Украинцев в команде, к сожалению, нет, но с немецкими сверстниками проблем в коммуникации нет, - рассказал 15-летний Солодаренко.
Популярное сейчас
- Голы Коваленко и Зубкова, возвращение Таловерова и завершение эпохи Варди в Лестере. Главные новости за 24 апреля
- Топ-24 самых дорогих трансферов украинцев между нашими клубами
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Связано с Довбиком. Раньери может сделать новый тактический ход в Роме
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО