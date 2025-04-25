Защитник юношеской сборной Украины рассказал, как оказался в Вердере

Защитник сборной Украины U-16 Тимофей Солодаренко, который является воспитанником киевского "Динамо", прокомментировал подписание контракта с немецким "Вердером".

- Тимофей, расскажи, как ты подписал полноценный контракт с "Вердером"?

- Клуб предложил, я согласился. Ничего особенного - обычный рабочий процесс.

- Как ты попал в "Вердер", кто помог в этом?

- Когда мы были с "Динамо" на сборах в Кельне, появилась возможность поехать на просмотр в "Вердер". Это помог сделать друг нашей семьи. Я получил шанс проявить себя в академии клуба и рад, что смог это сделать. Попасть в такой клуб с большим именем - большая честь для меня.

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- Было сложно адаптироваться к новой стране и клубу?

- Да, сначала было очень сложно - и морально, и физически. Из-за ситуации в Украине было непросто покидать дом. Но со временем я привык, начал понимать и говорить по-немецки, влился в коллектив. Сейчас уже полностью адаптировался, общаюсь на немецком языке и комфортно чувствую себя в команде.

- Где живешь в Германии, клуб предоставляет жилье?

- Живем в Бремене, снимаем жилье самостоятельно, без участия клуба.

- С кем дружишь в команде?

- Имею хорошие отношения со всеми, но есть 2-3 ребята, с которыми общаюсь больше всего. Украинцев в команде, к сожалению, нет, но с немецкими сверстниками проблем в коммуникации нет, - рассказал 15-летний Солодаренко.