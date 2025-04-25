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Коваленко - после матча с Болоньей: Ожидал ли, что забью? Да

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Интуиция сработала

Коваленко - после матча с Болоньей: Ожидал ли, что забью? Да

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко дал комментарий после поражения в ответном матче 1/2 финала кубка Италии против "Болоньи" (1:2, 1:5 по сумме двух встреч), в котором он забил единственный гол своей команды.

"Мы приехали сюда, зная, что "Болонья" — сильная команда, и мы хотели попытаться добиться здесь успеха, оставив результат первого матча позади.

Теперь, когда наше приключение в Кубке Италии закончилось, давайте сосредоточимся только и исключительно на чемпионате, чтобы добиться сохранения прописки.

Ожидал ли я, что забью? Да. Сольбаккен в моменте с голом сделал все правильно", – сказал Коваленко.

Отметим, что этот забитый мяч стал для Коваленко первым в нынешнем сезоне.

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Болонья Кубок Италии Виктор Коваленко гол Эмполи
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Источник:
Bologna Sport News
Опубликовал: Александр Бураков
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