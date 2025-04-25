Коваленко - после матча с Болоньей: Ожидал ли, что забью? Да
Интуиция сработала
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко дал комментарий после
"Мы приехали сюда, зная, что "Болонья" — сильная команда, и мы хотели попытаться добиться здесь успеха, оставив результат первого матча позади.
Теперь, когда наше приключение в Кубке Италии закончилось, давайте сосредоточимся только и исключительно на чемпионате, чтобы добиться сохранения прописки.
Ожидал ли я, что забью? Да. Сольбаккен в моменте с голом сделал все правильно", – сказал Коваленко.
Отметим, что этот забитый мяч стал для Коваленко первым в нынешнем сезоне.
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