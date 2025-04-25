Экс-вратарь Шахтера - о Мудрике: Он не тот человек, который будет мошенническим способом прокладывать путь в футболе
Досадная ситуация получилась
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Бывший вратарь донецкого "Шахтера" Евгений Гриценко высказался о вингере "Челси" Михаиле Мудрике и истории с его положительным допинг-тестом.
"Миша — профессионал, который заслуживает тех средств, которые за него заплатили. Очень жаль, что сейчас так все получилось с этими слухами, но я на 100% верю, что он ничего не принимал, потому что знаю его очень давно. Это не тот человек, который будет мошенническим способом прокладывать себе путь в большой футбол. Он максимально предан делу. Эта история странная со всех сторон.
Ну смотрите, он же еще и в "Десне" заиграл, и в киевском "Арсенале" был в аренде. Там проявил себя. Миша — это тот случай, когда, говорят, талант — это 10%, а остальные 90% — это труд и желание. У него есть оба компонента, поэтому и такой результат".
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Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал последние новости о результатах пробы "Б" Михаила Мудрика и высказался о том, как дело с допингом влияет на "горняков".
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