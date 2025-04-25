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Шанс для Трубина? Кипер Порту не хочет переходить в Манчестер Сити

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Переход Диогу Кошты из Порту в Сити, который казался уже решенным, находится под угрозой срыва

Шанс для Трубина? Кипер Порту не хочет переходить в Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" продолжает поиски основного вратаря, сумеющего заменить на этой позиции Эдерсона, который летом, с большой долей вероятности, поедет доигрывать в Саудовской Аравии.

Как пишет Football Transfers, "Сити" хотел бы как можно скорее закрыть проблемную позицию, чтобы подготовку к новому сезону начинать с новым голкипером.

Главным претендентом на замену Эдерсону сейчас является Диогу Кошта из "Порту", и даже цена в 75 млн евро, которую хочет получить португальский клуб, не пугает английский гранд.

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По данным источника, "Сити" уже провел довольно успешные переговоры как с "Порту", так и с агентом игрока, однако сам 25-летний Кошта все еще сомневается в переходе. Кипер не хочет покидать "Порту", в системе которого он находится с 11 лет, а его семья счастлива в Португалии, и он не хочет менять ее на Британию.

Поэтому сейчас этот трансфер, который казался почти совершенным, находится на грани срыва.

В случае, если Диогу Кошта все-таки откажется переходить в "Ман Сити", "горожане" могут вернуться к варианту с украинским кипером "Бенфики" Анатолием Трубиным – ранее представители английского клуба уже встречались с окружением и агентами украинца, но после успешных переговоров с Диогу Коштой, этот вариант был поставлен на паузу.

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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Михаил Черныш
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