Довбик в зоне риска. Известны трансферные планы Ромы на летнее окно
В списке на продажу есть неожиданные фамилии
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Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport поделилось кадровыми планами "
Как пишет издание, руководство клуба определилось со списком неприкасаемых игроков, которые точно не будут проданы по итогам сезона.
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В их число входят Миле Свилар, Пауло Дибала, Эван Ндика, Анхелиньо, Джанлука Манчини, Стефан Эль-Шаарави, Матиас Суле и Леандро Паредес.
А вот в "зону риска" входят несколько игроков, которые могут быть проданы. В числе их неожиданно оказался и капитан команды Лоренцо Пеллегрини. Все потому что стороны не могут договориться о новом контракте, а действующий истекает через год, поэтому римляне готовы отпустить хавбека.
Также могут быть проданы и оба центрфорварда команды - Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. Их отпустят, если у клуба будет "правильное предложение". В клубе не очень довольны их результативностью в сезоне.
Напомним, что Довбик в текущем сезоне забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 42-х матчах.
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