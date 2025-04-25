Довбик в зоне риска. Известны трансферные планы Ромы на летнее окно

Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport поделилось кадровыми планами " Ромы " на летнее трансферное окно.

Как пишет издание, руководство клуба определилось со списком неприкасаемых игроков, которые точно не будут проданы по итогам сезона.

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В их число входят Миле Свилар, Пауло Дибала, Эван Ндика, Анхелиньо, Джанлука Манчини, Стефан Эль-Шаарави, Матиас Суле и Леандро Паредес.

А вот в "зону риска" входят несколько игроков, которые могут быть проданы. В числе их неожиданно оказался и капитан команды Лоренцо Пеллегрини. Все потому что стороны не могут договориться о новом контракте, а действующий истекает через год, поэтому римляне готовы отпустить хавбека.

Также могут быть проданы и оба центрфорварда команды - Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. Их отпустят, если у клуба будет "правильное предложение". В клубе не очень довольны их результативностью в сезоне.

Напомним, что Довбик в текущем сезоне забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 42-х матчах.