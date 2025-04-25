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Довбик в зоне риска. Известны трансферные планы Ромы на летнее окно

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В списке на продажу есть неожиданные фамилии

Довбик в зоне риска. Известны трансферные планы Ромы на летнее окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport поделилось кадровыми планами "Ромы" на летнее трансферное окно.

Как пишет издание, руководство клуба определилось со списком неприкасаемых игроков, которые точно не будут проданы по итогам сезона.

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В их число входят Миле Свилар, Пауло Дибала, Эван Ндика, Анхелиньо, Джанлука Манчини, Стефан Эль-Шаарави, Матиас Суле и Леандро Паредес.

А вот в "зону риска" входят несколько игроков, которые могут быть проданы. В числе их неожиданно оказался и капитан команды Лоренцо Пеллегрини. Все потому что стороны не могут договориться о новом контракте, а действующий истекает через год, поэтому римляне готовы отпустить хавбека.

Также могут быть проданы и оба центрфорварда команды - Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. Их отпустят, если у клуба будет "правильное предложение". В клубе не очень довольны их результативностью в сезоне.

Напомним, что Довбик в текущем сезоне забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 42-х матчах.

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Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Рома (Италия) Эльдор Шомуродов
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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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