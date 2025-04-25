Кочергин отдал ассист в чемпионате Польше. Ракув продолжает чемпионскую гонку
Украинец удачно навесил с углового
Фото: Raków Częstochowa
В пятницу, 25 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Польши "Ракув" украинца Владислава Кочергина принимал "Шленск".
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Украинский хавбек вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, при этом отметившись результативным действием.
На 20-й минуте Кочергин отдал ассист с углового на Мосора, который открыл счет в матче.
В итоге, "Ракув" одержал уверенную победу 3:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая "Лех" на 3 балла, но тот еще не сыграл свой матч 30-го тура.
На счету Кочергина в текущем сезоне 31 матч, 4 гола и 5 асистов.
Kochergin! pic.twitter.com/rPVAxNIhqk— Football Fan (@petrzel91535) April 25, 2025
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