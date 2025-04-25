  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кочергин отдал ассист в чемпионате Польше. Ракув продолжает чемпионскую гонку

В тренде

Кочергин отдал ассист в чемпионате Польше. Ракув продолжает чемпионскую гонку

Наши за границей

Украинец удачно навесил с углового

Кочергин отдал ассист в чемпионате Польше. Ракув продолжает чемпионскую гонку

Фото: Raków Częstochowa

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 25 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Польши "Ракув" украинца Владислава Кочергина принимал "Шленск".

Читайте такжеКочергин: Экстракляса более конкурентна, чем УПЛ, выступления в еврокубках это доказывают

Украинский хавбек вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, при этом отметившись результативным действием.

На 20-й минуте Кочергин отдал ассист с углового на Мосора, который открыл счет в матче.

В итоге, "Ракув" одержал уверенную победу 3:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая "Лех" на 3 балла, но тот еще не сыграл свой матч 30-го тура.

На счету Кочергина в текущем сезоне 31 матч, 4 гола и 5 асистов.

По теме
yellow-arrow
Довбик в зоне риска. Известны трансферные планы Ромы на летнее окно
yellow-arrow
Шанс для Трубина? Кипер Порту не хочет переходить в Манчестер Сити
yellow-arrow
Экс-вратарь Шахтера - о Мудрике: Он не тот человек, который будет мошенническим способом прокладывать путь в футболе
Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости