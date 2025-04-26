Голкипер сборной Украины назвал самые эмоциональные матчи в карьере

Голкипер сборной Украины и "Бенфики" Анатолий Трубин для проекта "Трубин + Спортсмены" рассказал о том, какой матч на клубном уровне считает самым эмоциональным.

"Самые эмоциональные матчи? Возможно, назову два таких. Это самый первый матч на профессиональном уровне, потому что ты вообще не знаешь что и как. Для тебя это все в новинку. Ты очень переживаешь, не спишь перед игрой. Эти мысли что и как будет... Тогда очень сильно волновался, но после игры, когда мы победили, было очень большое удовольствие и я понял, что действительно на правильном пути.

И, конечно, первая игра в Лиге чемпионов против "Реала". Это также было что-то невероятное. Волнение, какой-то мандраж перед игрой был большой, но после, когда мы победили, было такое удовольствие и радость, что невозможно описать", — сказал украинец.