Лехия Гданськ, с пятью украинскими футболистами, принимает Пьяст. Кто из украинцев вышел в старте?
Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени
Фото - Lechia
"Лехия Гданськ", с пятью украинскими футболистами, принимает "Пьяст".
В старте хозяев вышло трое украинских футболистов – полузащитник Иван Желизко, вингер Максим Хлан и нападающий Богдан Вьюнник.
Антон Царенко остался на скамейке запасных.
???? ????????????????????????— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) April 26, 2025
Tak wygląda nasz wyjściowy skład na mecz z Piastem ⚽
Zaczynamy o 14:45! ⌚️#LGDPIA ???? pic.twitter.com/wjJwpxtg8A
- Богдан Сарнавский пропустил прошлый матч с "Легией" из-за повреждения. Всего на счету украинца сыграно 15 матчей во всех турнирах.
- Иван Желизко вышел в 20-м матче в стартовом составе.
- Максим Хлан вышел с первых минут в 25-м матче. На его счету три гола и два ассиста.
- Богдан Вьюнник выходит в 25-м матче со старта. Нападающий забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
До поединка "Лехия Гданськ" занимает 16-е место с 27-ю баллами. "Пьяст" - 10-й с 38-ю очками.
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Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени.
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Источник:Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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