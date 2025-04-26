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Лехия Гданськ, с пятью украинскими футболистами, принимает Пьяст. Кто из украинцев вышел в старте?

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Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени

Лехия Гданськ, с пятью украинскими футболистами, принимает Пьяст. Кто из украинцев вышел в старте?

Фото - Lechia

Новина українською

"Лехия Гданськ", с пятью украинскими футболистами, принимает "Пьяст".

В старте хозяев вышло трое украинских футболистов – полузащитник Иван Желизко, вингер Максим Хлан и нападающий Богдан Вьюнник.

Антон Царенко остался на скамейке запасных.

  • Богдан Сарнавский пропустил прошлый матч с "Легией" из-за повреждения. Всего на счету украинца сыграно 15 матчей во всех турнирах.
  • Иван Желизко вышел в 20-м матче в стартовом составе.
  • Максим Хлан вышел с первых минут в 25-м матче. На его счету три гола и два ассиста.
  • Богдан Вьюнник выходит в 25-м матче со старта. Нападающий забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

До поединка "Лехия Гданськ" занимает 16-е место с 27-ю баллами. "Пьяст" - 10-й с 38-ю очками.

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Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени.

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Лехия (Гданьск)
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Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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