Миколенко и компания проиграли команде Мудрика. Известны оценки украинца
Минимальное поражение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в матче 33-го тура АПЛ против "Челси" (0:1). Он вышел из стартового состава и отыграл все 90 минут.
В этом матче Виталий отдал 86% точных пасов, выиграл 4 единоборства из 12-ти, дважды сфолил, выбил мяч от штрафной площадки, 6 раз навесил, сделал 2 точных лонгбола, совершил 3 обыгрыша.
Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Миколенко в этом поединке в средние 6,5 и 6,7 баллов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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