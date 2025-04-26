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Миколенко и компания проиграли команде Мудрика. Известны оценки украинца

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Миколенко и компания проиграли команде Мудрика. Известны оценки украинца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в матче 33-го тура АПЛ против "Челси" (0:1). Он вышел из стартового состава и отыграл все 90 минут.

В этом матче Виталий отдал 86% точных пасов, выиграл 4 единоборства из 12-ти, дважды сфолил, выбил мяч от штрафной площадки, 6 раз навесил, сделал 2 точных лонгбола, совершил 3 обыгрыша.

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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Миколенко в этом поединке в средние 6,5 и 6,7 баллов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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