Сделали своё дело. Два украинских футболиста оформили второй гол Лехии

На 45-й минуте "Лехия" открыла счёт в матче против "Пьяста".

Футболисты хозяев организовали атаку в центре поля после вброса мяча. Максим Хлань отдал передачу в свободное пространство. Подключился Богдан Вьюнник, который опередил защитников и вратаря "Пьяста" и забил гол.

Видео:

Українці вирішили! Хлань + В'юнник = ГОЛ pic.twitter.com/54d0AGyZAO — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 26, 2025

Для Максима Хланя это третий ассист за "Лехию", для Богдана Вьюнника – шестой гол.

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"Лехия" после первого тайма ушла с преимуществом в два гола.