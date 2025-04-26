Сделали своё дело. Два украинских футболиста оформили второй гол Лехии
Красавцы!
Фото: LechiaGdansk
На 45-й минуте "Лехия" открыла счёт в матче против "Пьяста".
Футболисты хозяев организовали атаку в центре поля после вброса мяча. Максим Хлань отдал передачу в свободное пространство. Подключился Богдан Вьюнник, который опередил защитников и вратаря "Пьяста" и забил гол.
Видео:
Українці вирішили! Хлань + В'юнник = ГОЛ pic.twitter.com/54d0AGyZAO— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 26, 2025
Для Максима Хланя это третий ассист за "Лехию", для Богдана Вьюнника – шестой гол.
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"Лехия" после первого тайма ушла с преимуществом в два гола.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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