Команда Соболя продолжает борьбу за еврокубки. Известно, выйдет ли в старте украинец на матч с аутсайдером

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 31-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена". Игрок останется в запасе.

Команда Соболя пока занимает 7-е место в чемпионате (51 очко). Соперник имеет предпоследнюю, 17-ю позицию и 27 баллов.

???? La compo des Bleu&Blanc pour affronter Saint-Etienne !#RCSAASSE pic.twitter.com/M8g8Qy0OPu — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 26, 2025

Поединок 31-го тура Лиги 1 "Страсбур" - "Сент-Этьен" начнется в 18:00 по киевскому времени.