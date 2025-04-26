  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Команда Соболя продолжает борьбу за еврокубки. Известно, выйдет ли в старте украинец на матч с аутсайдером

В тренде

Команда Соболя продолжает борьбу за еврокубки. Известно, выйдет ли в старте украинец на матч с аутсайдером

Наши за границей

Положение неизменно

Команда Соболя продолжает борьбу за еврокубки. Известно, выйдет ли в старте украинец на матч с аутсайдером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 31-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена". Игрок останется в запасе.

Команда Соболя пока занимает 7-е место в чемпионате (51 очко). Соперник имеет предпоследнюю, 17-ю позицию и 27 баллов.

Поединок 31-го тура Лиги 1 "Страсбур" - "Сент-Этьен" начнется в 18:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Сидорчук вернул доверие тренера? Украинец снова выйдет в старте на матч Лиги Жупиле
yellow-arrow
Результативный матч. Четыре украинских футболиста сыграли за Лехию Гданьск. Оценки футболистов
yellow-arrow
Матч украинцев. За Лехию Гданськ отличился арендованный полузащитник киевского Динамо
Эдуард Соболь Страсбур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости