Команда Соболя продолжает борьбу за еврокубки. Известно, выйдет ли в старте украинец на матч с аутсайдером
Положение неизменно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 31-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена". Игрок останется в запасе.
Команда Соболя пока занимает 7-е место в чемпионате (51 очко). Соперник имеет предпоследнюю, 17-ю позицию и 27 баллов.
???? La compo des Bleu&Blanc pour affronter Saint-Etienne !#RCSAASSE pic.twitter.com/M8g8Qy0OPu— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 26, 2025
Поединок 31-го тура Лиги 1 "Страсбур" - "Сент-Этьен" начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Источник:Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
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