Матч украинцев. За Лехию Гданськ отличился арендованный полузащитник киевского Динамо

За "Лехию Гданьск" отличился арендованный полузащитник киевского Динамо.

Антон Царенко вышел на 78-й минуте на поле. Уже на 82-й минуте Царенко забил гол в ворота "Пьяста".

"Лехия Гданськ" увеличила счёт до 3:1. Видео гола:

ЦАРЕНКО!!! Його другий гол у чемпіонаті Польщі pic.twitter.com/2y8kqipkbi — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 26, 2025

Для Антона Царенка это второй гол за польскую команду.

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Напомним, что во втором голе также поучаствовали украинские футболисты. Максим Хлань отметился голевой передачей, а Богдан Вьюнник забил гол.