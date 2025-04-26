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Матч украинцев. За Лехию Гданськ отличился арендованный полузащитник киевского Динамо

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Матч украинцев. За Лехию Гданськ отличился арендованный полузащитник киевского Динамо

Фото: lechia.pl

Новина українською

За "Лехию Гданьск" отличился арендованный полузащитник киевского Динамо.

Антон Царенко вышел на 78-й минуте на поле. Уже на 82-й минуте Царенко забил гол в ворота "Пьяста".

"Лехия Гданськ" увеличила счёт до 3:1. Видео гола:

Для Антона Царенка это второй гол за польскую команду.

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Напомним, что во втором голе также поучаствовали украинские футболисты. Максим Хлань отметился голевой передачей, а Богдан Вьюнник забил гол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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