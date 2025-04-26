Матч украинцев. За Лехию Гданськ отличился арендованный полузащитник киевского Динамо
Красавцы!
Фото: lechia.pl
За "Лехию Гданьск" отличился арендованный полузащитник киевского Динамо.
Антон Царенко вышел на 78-й минуте на поле. Уже на 82-й минуте Царенко забил гол в ворота "Пьяста".
"Лехия Гданськ" увеличила счёт до 3:1. Видео гола:
ЦАРЕНКО!!! Його другий гол у чемпіонаті Польщі pic.twitter.com/2y8kqipkbi— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 26, 2025
Для Антона Царенка это второй гол за польскую команду.
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Напомним, что во втором голе также поучаствовали украинские футболисты. Максим Хлань отметился голевой передачей, а Богдан Вьюнник забил гол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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