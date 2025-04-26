Результативный матч. Четыре украинских футболиста сыграли за Лехию Гданьск. Оценки футболистов

Четыре украинских футболиста сыграли за "Лехию Гданьск" в матче против "Пьяста".

Максим Хлань, Богдан Вьюнник и Иван Желизко вышли на поле с первых минут.

Иван Желизко отыграл 90 минут, сделал 80% точных передач, отдал один ключевой пас и один раз ударил по воротам соперника. Также полузащитник выиграл 3 дуэли на поле.

Оценка от SofaScore – 7,0 баллов.

Максим Хлань провёл полный матч за польскую команду. Отдал один ассист, два ключевых паса и сделал 65% точных передач. Также полузащитник один раз ударил по воротам и выиграл 8 из 12 единоборств на поле.

Оценка от SofaScore – 7,9 баллов.

Богдан Вьюнник провёл 77 минут на поле. Отметился одним ударом по воротам, голом и 75% точных передач. Выиграл одно единоборство на поле из шести и два в воздухе (из четырёх). Также нападающий дважды сфолил.

Оценка от SofaScore – 7,0 баллов.

Антон Царенко сыграл 12 минут в матче. Отметился ударом по воротам, голом через 4 минуты после выхода на поле, одним ключевым пасом, 78% точных передач и одной выигранной дуэлью в воздухе.

Оценка от SofaScore – 7,6 баллов.

Напомним, что "Лехия Гданьск" обыграла "Пьяст" со счётом 3:1.