  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сидорчук вернул доверие тренера? Украинец снова выйдет в старте на матч Лиги Жупиле

В тренде

Сидорчук вернул доверие тренера? Украинец снова выйдет в старте на матч Лиги Жупиле

Наши за границей

В чемпионате ожесточенная борьба

Сидорчук вернул доверие тренера? Украинец снова выйдет в старте на матч Лиги Жупиле

Фото: Вестерло

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук попал в стартовый состав команды на матч Лиги Жупиле против "Мехелена".

Игрок уже второй раз подряд выйдет со старта. Такого явления не было уже очень давно. Команда Сидорчука пока занимает 9-е место в чемпионате (25 очков). Соперник имеет 11-ю позицию и 24 балла.

Поединок чемпионата Бельгии "Вестерло" - "Мехелен" начнется в 19:15 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Шансы на успех почти равны нулю. Плимут Максима Таловерова практически вылетел из Чемпионшипа
yellow-arrow
Возвращение Таловерова. Стали известны оценки защитника за матч с Престоном
yellow-arrow
Украинский футболист в Англии вернулся после травмы эффектным голевым действием – ВИДЕО
Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости