Сидорчук вернул доверие тренера? Украинец снова выйдет в старте на матч Лиги Жупиле
В чемпионате ожесточенная борьба
Фото: Вестерло
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук попал в стартовый состав команды на матч Лиги Жупиле против "Мехелена".
Игрок уже второй раз подряд выйдет со старта. Такого явления не было уже очень давно. Команда Сидорчука пока занимает 9-е место в чемпионате (25 очков). Соперник имеет 11-ю позицию и 24 балла.
Поединок чемпионата Бельгии "Вестерло" - "Мехелен" начнется в 19:15 по киевскому времени.
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Источник:Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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