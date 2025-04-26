Сидорчук вернул доверие тренера? Украинец снова выйдет в старте на матч Лиги Жупиле

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук попал в стартовый состав команды на матч Лиги Жупиле против "Мехелена".

Игрок уже второй раз подряд выйдет со старта. Такого явления не было уже очень давно. Команда Сидорчука пока занимает 9-е место в чемпионате (25 очков). Соперник имеет 11-ю позицию и 24 балла.

Поединок чемпионата Бельгии "Вестерло" - "Мехелен" начнется в 19:15 по киевскому времени.