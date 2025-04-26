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Украинский футболист в Англии вернулся после травмы эффектным голевым действием – ВИДЕО

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Его команда почти не имеет шансов спастись

Украинский футболист в Англии вернулся после травмы эффектным голевым действием – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 45 тура Чемпионшипа "Плимут" в гостях победил "Престон" со счетом 1:2.

"Аргайл" вышел вперед на 14 минуте благодаря голу Бунду. А на 45+5 минуте на поле появился Максим Таловеров. Украинский защитник пропустил последние шесть матчей из-за травмы и сегодня сыграл впервые с 15 марта.

А на 75 минут Макси оформил ассист. Во время подачи с углового он сразился за мяч и в падении отдал передачу вперед. Этот пас в итоге оказался голевым – Райт забил второй гол Плимута. “Престон” отличился лишь однажды – уже на 90 минуте.

Для Таловерова это голевое действие стало третьим в 12 матчах за "Плимут". Также в его активе два забитых гола.

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Благодаря победе "Плимут" поднялся на 23 место в турнирной таблице. Однако шансы финишировать на 21 месте и остаться в Чемпионшипе минимальны. Для этого нужно громить в последнем туре "Лидс", который идет вторым в турнирной таблице, и чтобы параллельно "Лутон" с большим счетом проиграл "Вест Бромвичу". В общей сложности "пилигримам" нужно отыграть разницу в 14 мячей.

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