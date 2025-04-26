Возвращение Таловерова. Стали известны оценки защитника за матч с Престоном
Заметно выступил
REUTERS/Jason Cairnduff
Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров принял участие в матче 45-го тура Чемпионшипа против "Престона" (1:2). Он вышел на замену на 45+5 минуте.
Это первая игра Максима после травмы. В ней он отдал 70% точных пасов, нанес удар мимо ворот, сфолил, выиграл 5 единоборств из 9-ти, совершил 5 выносов, а также отдал ассист.
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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Таловерова в этом поединке в средние 6,7 и 6,8 баллов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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