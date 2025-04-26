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Шансы на успех почти равны нулю. Плимут Максима Таловерова практически вылетел из Чемпионшипа

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Сценарий положительного результата – нечто фантастическое

Шансы на успех почти равны нулю. Плимут Максима Таловерова практически вылетел из Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Плимут" одержал вторую подряд победу в Чемпионшипе, победил в гостях "Престон" со счетом 2:1. На этот раз и благодаря Максиму Таловерову, который оформил ассист после возвращения из лазарета.

Правда, перед финальным туром шансов у “Аргайла” на спасение практически нет.

Сейчас команда находится на 23 месте из 24. Расстояние от спасительной 21 позиции, где находится "Лутон", составляет три зачетных пункта.

Финальный матч сезона "Плимут" проведет против идущего на второй позиции "Лидса". Но просто победы "Аргайлу" достаточно не будет.

Нужно, чтобы параллельно "Лутон" проиграл "Вест Бромвичу" (10 позиция), а "Халл Сити" уступил "Портсмуту" (16 позиция). И при этом "Плимут" должен отыграть 14 голов разницы забитых-пропущенных у "Лутона", ведь именно этот показатель является приоритетным. То есть "Вест Бром" и "Лидс" должны проиграть с безумными разгромными счетами.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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