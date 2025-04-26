Сидорчук отыграл тайм за Вестерло. Известны его оценки
В матче ничья
Фото: Вестерло
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук принял участие в матче Лиги Жупиле против "Мехелена" (2:2). Он вышел в старте и отыграл первый тайм.
Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление игрока в средние 6,7 и 6,9 баллов.
В текущем сезоне Сидорчук имеет в активе 15 матчей за "Вестерло", в которых он преимущественно выходит на замены. Отметился голом и ассистом.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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