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Сидорчук отыграл тайм за Вестерло. Известны его оценки

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Сидорчук отыграл тайм за Вестерло. Известны его оценки

Фото: Вестерло

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук принял участие в матче Лиги Жупиле против "Мехелена" (2:2). Он вышел в старте и отыграл первый тайм.

Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление игрока в средние 6,7 и 6,9 баллов.

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В текущем сезоне Сидорчук имеет в активе 15 матчей за "Вестерло", в которых он преимущественно выходит на замены. Отметился голом и ассистом.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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