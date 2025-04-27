Сыграл только один. Как выступили команды украинцев в субботнюю часть тура MLS
Однако его команда не победила
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу по американскому времени сыграли три команды украинцев, которые выступают в MLS. Однако на поле вышел только один – Александр Сваток.
Он сыграл все 90 минут в составе "Остина" в выездном матче против "Хьюстон Динамо". На 76-й минуте украинец получил желтую карточку. Его команда проиграла со счётом 0:2.
Евгений Чеберко провел весь матч "Коламбус Крю" против "Сан-Хосе Эртквейкс" на скамье для запасных. За последние три поединка он сыграл всего один тайм. Без него "Коламбус" победил со счетом 2:1.
Геннадий Синчук вообще не попал в заявку "Клуб де Фут Монреаль", который в гостях проиграл "Нью Йорк Ред Буллс" 0:1.
Еще один украинец Артем Смоляков может сыграть в завтрашнем матче ФК Лос-Анджелес против “Сент-Луис Сити”, который начнется в 2:00 по киевскому времени. Однако левый защитник провел последние три поединка на скамейке для запасных.
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