Украинский опорник отличился третьим голом в чемпионате Словакии – ВИДЕО
Однако его команда проиграла
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В поединке седьмого тура чемпионской группы первенства Словакии ДАК дома принимал "Слован" Братиславу.
Хозяева открыли счет уже на второй минуте, а на 43 играли в большинстве. Однако на 76-й минуте цифры на табло стали равными благодаря голу украинца.
После подачи с углового Даниил Игнатенко точно пробил головой. Это третий гол полузащитника в 20 матчах чемпионата.
Правда, ДАК все же дожал соперника и забил на 86 минуте. Добавим, что весь матч в составе хозяев провел бывший украинский сборник Тарас Качараба.
Если бы "Слован" удержал ничью до финального свистка, то стал бы досрочным чемпионом. Сейчас команда з Братиславы лидирует в чемпионате с 12 очками преимущества над второй "Жилиной", у которой есть еще четыре матча впереди. "Слован" сыграет еще три поединка.
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