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Украинский опорник отличился третьим голом в чемпионате Словакии – ВИДЕО

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Однако его команда проиграла

Украинский опорник отличился третьим голом в чемпионате Словакии – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке седьмого тура чемпионской группы первенства Словакии ДАК дома принимал "Слован" Братиславу.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте, а на 43 играли в большинстве. Однако на 76-й минуте цифры на табло стали равными благодаря голу украинца.

После подачи с углового Даниил Игнатенко точно пробил головой. Это третий гол полузащитника в 20 матчах чемпионата.

Правда, ДАК все же дожал соперника и забил на 86 минуте. Добавим, что весь матч в составе хозяев провел бывший украинский сборник Тарас Качараба.

Если бы "Слован" удержал ничью до финального свистка, то стал бы досрочным чемпионом. Сейчас команда з Братиславы лидирует в чемпионате с 12 очками преимущества над второй "Жилиной", у которой есть еще четыре матча впереди. "Слован" сыграет еще три поединка.

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